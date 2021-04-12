В Кыштыме храм Рождества Христова и студия рисования объявили конкурс «Светлая Пасха»

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Второго мая православные верующие будут отмечать самый светлый и радостный праздник – Пасху.

Храм Рождества Христова и cтудия рисования «АРТ СТИЛЬ» приглашают детей и их родителей принять участие в творческом конкурсе «Светлая Пасха». Он проводится по номинациям – открытка, рисунок и поделка.

Рисунки можно выполнить в любой технике – акварелью, гуашью, карандашами. Для изготовления поделок также можно использовать самые различные материалы и техники – коллаж, аппликация, игрушка, лепка.

Работы принимаются в храме Рождества Христова с 20 по 29 апреля. Требования к оформлению указаны в положении конкурса, которое размещено в группе Храма Рождества Христова Кыштыма ВКонтакте.

Подведение итогов и награждение состоится 16 мая 2021 года.