В Кыштыме храм Рождества Христова и студия рисования объявили конкурс «Светлая Пасха»
Сегодня, 08:48 Категория: Даты
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Второго мая православные верующие будут отмечать самый светлый и радостный праздник – Пасху.
Храм Рождества Христова и cтудия рисования «АРТ СТИЛЬ» приглашают детей и их родителей принять участие в творческом конкурсе «Светлая Пасха». Он проводится по номинациям – открытка, рисунок и поделка.
Рисунки можно выполнить в любой технике – акварелью, гуашью, карандашами. Для изготовления поделок также можно использовать самые различные материалы и техники – коллаж, аппликация, игрушка, лепка.
Работы принимаются в храме Рождества Христова с 20 по 29 апреля. Требования к оформлению указаны в положении конкурса, которое размещено в группе Храма Рождества Христова Кыштыма ВКонтакте.
Подведение итогов и награждение состоится 16 мая 2021 года.