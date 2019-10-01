В Кыштым доставили мощи святой Матроны Московской Автор: КР от Вчера, 13:04 Категория: Общество 0 Час назад в храм Рождества Христова доставили частицу мощей православной святой Матроны Московской. Торжественный молебен провёл настоятель Христорождественской церкви отец Михаил. Святыню доставили в Кыштым из челябинского храма святителя Василия Великого. Поклониться ей можно ежедневно с 7:30 до 21 часа. Мощи будут находиться в храме Рождества Христова по 15 октября. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. К ней обращаются с просьбами об исцелении, материнстве, сохранении брака, избавлении от страданий. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить