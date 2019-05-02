В Кыштыме откроют православную выставку Автор: КР от Вчера, 13:34 Категория: Культура 0 Она разместится в здании бывшей прогимназии на улице Республики, 10. На выставке будут представлены детские рисунки на тему «Светлая Пасха». – Мы будем рады встретить всех, кому интересно творчество, – сказал сайту «КР» настоятель храма Рождества Христова отец Михаил. – Над созданием выставки трудятся дети из воскресной школы и студии рисования под руководством Жанны Корелиной. Они представят не 10 и не 20 картин, а гораздо больше. Православные верующие отмечают Пасху в течение 40 дней после Светлого воскресенья. Как раз в это время посетители выставки смогут разделить друг с другом пасхальную радость и поддержать возрождение и сохранение православных традиций. Торжественное открытие выставки пройдёт 12 мая, в 14 часов. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить