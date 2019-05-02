В Кыштыме открылась Пасхальная выставка. Юные художники совсем не признают чёрный цвет

Автор: КР от Сегодня, 10:44 Категория: Культура

Вчера, 12 мая, в здании женской прогимназии состоялось открытие выставки детских работ «Пасха светлая». Они выполнены воспитанниками воскресной школы Храма Рождества Христова и студии рисования «АРТ Стиль», которую ведёт художник и педагог Жанна Корелина.

Воспитанники воскресной школы под руководством Ксении Ерошкиной исполнили духовные песни. С напутственными словами ко всем обратились настоятель храма Рождества Христова, иерей Михаил Чирков, руководитель воскресной школы Елена Вандышева, директор кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева, директор школы №13 Любовь Молокостова.

Над работами, представленными на выставке, её авторы от четырёх до 17 лет трудились два года, некоторые из них стали победителями на международных конкурсах. Всего у педагога Жанны Корелиной занимается более 90 человек.

– У детей, в отличие от взрослых, свободная манера исполнения рисунка. Они не знают законов изображения, не следуют правилам, но под умелым руководством у них получаются такие интересные работы! – прокомментировала творчество детей Жанна Владимировна. – Они используют только радостные цвета, чёрным совсем не рисуют. Лично мне по душе творчество импрессионистов, мои любимые художники – Клод Моне, Эдгар Дега, Пьер Ренуар. Также мне очень нравятся живописные иконы, такие, как «Троица» Андрея Рублёва.