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Тысячи кыштымцев посмотрели пасхальное богослужение в Христорождественском храме в режиме онлайн

Сегодня, 10:02 Категория: Общество
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Впервые за всё время пасхальное богослужение в храме Рождества Христова транслировалось в режиме реального времени. Посмотреть его можно было не выходя из дома в группе Кыштымской телерадиокомпании ВКонтакте.

 

Такой технической возможностью воспользовались более десяти тысяч жителей нашего города. Однако были и те, кто всё-таки пришёл на службу в храм.

 

Как сказал сайту «КР» настоятель Христорождественского храма отец Михаил Чирков, прихожан было раз в пять меньше, чем в предыдущие годы. Примерно 60 человек. Все они находились в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию.

 

Охрану общественного порядка во всех кыштымских храмах в ночь на 19 апреля обеспечивали казаки, сотрудники отдела надзорной деятельности и полицейские.

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Теги: Кыштым Пасха

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