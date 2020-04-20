Тысячи кыштымцев посмотрели пасхальное богослужение в Христорождественском храме в режиме онлайн

Сегодня, 10:02 Категория: Общество

258

0

Впервые за всё время пасхальное богослужение в храме Рождества Христова транслировалось в режиме реального времени. Посмотреть его можно было не выходя из дома в группе Кыштымской телерадиокомпании ВКонтакте.

Такой технической возможностью воспользовались более десяти тысяч жителей нашего города. Однако были и те, кто всё-таки пришёл на службу в храм.

Как сказал сайту «КР» настоятель Христорождественского храма отец Михаил Чирков, прихожан было раз в пять меньше, чем в предыдущие годы. Примерно 60 человек. Все они находились в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию.

Охрану общественного порядка во всех кыштымских храмах в ночь на 19 апреля обеспечивали казаки, сотрудники отдела надзорной деятельности и полицейские.