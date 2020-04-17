Жители Кыштыма предлагают провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-режиме

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Вчера, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий по случаю 75-летия Великой Победы на более поздний срок. Об изменении праздничной программы сказал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Тем не менее, кыштымцы решили не откладывать некоторые патриотические мероприятия и предлагают провести акцию «Бессмертный полк « в режиме онлайн.



ВКонтакте в группе объединения «Мультипликации» центра детско-юношеского технического творчества появился соответствующий призыв к ученикам, родителям и всем жителям Кыштыма.



– Все желающие могут присылать на нашу страницу рассказ о своих родных – участниках Великой Отечественной войны, фотографии или хотя бы фамилию, имя и отчество с датой рождения, – сказала сайту «КР» руководитель объединения Екатерина Филина. – Мы будем размещать данные в нашей группе.



Благодаря удалённому формату акция может продолжаться до конца года, а не только в преддверии 9 Мая.