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Жители Кыштыма предлагают провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-режиме

Сегодня, 11:34 Категория: Общество
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Вчера, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий по случаю 75-летия Великой Победы на более поздний срок. Об изменении праздничной программы сказал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.


Тем не менее, кыштымцы решили не откладывать некоторые патриотические мероприятия и предлагают провести акцию «Бессмертный полк « в режиме онлайн.


ВКонтакте в группе объединения «Мультипликации» центра детско-юношеского технического творчества появился соответствующий призыв к ученикам, родителям и всем жителям Кыштыма.


– Все желающие могут присылать на нашу страницу рассказ о своих родных – участниках Великой Отечественной войны, фотографии или хотя бы фамилию, имя и отчество с датой рождения, – сказала сайту «КР» руководитель объединения Екатерина Филина. – Мы будем размещать данные в нашей группе.


Благодаря удалённому формату акция может продолжаться до конца года, а не только в преддверии 9 Мая.

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Теги: Кыштым День Победы Бессмертный полк

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