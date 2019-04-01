В Кыштыме ветераны Великой Отечественной войны тоже будут получать ежегодные выплаты к 9 мая

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Каждый год, начиная с 2019-го, в преддверии Дня Победы, ветераны Великой Отечественной войны будут получать по 10 тысяч рублей.

Выплаты распространяются на участников и инвалидов самой кровопролитной войны в истории человечества, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального Закона от 12 января 1995 года «О ветеранах». Они будут произведены гражданам РФ, проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской республик.

Как сказала сайту «КР» председатель совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева, в нашем городе сейчас проживают 13 участников Великой Отечественной войны, пятеро из них – инвалиды.

Указ вступил в силу вчера, 24 апреля. Теперь правительству предстоит обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок предоставления выплат ветеранам.