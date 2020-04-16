Президент Владимир Путин заявил о переносе празднования Дня Победы

Вчера, 21:46 Категория: Даты

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Об этом он сообщил сегодня, 16 апреля, на совещании с членами Совета безопасности.

– До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжёлый выбор. И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю Министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан – участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии. Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш «Бессмертного полка» обязательно будет, – сказал президент Владимир Путин.