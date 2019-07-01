» » Следующий год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Следующий год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Автор: КР от Вчера, 14:44 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

 

Организация мероприятий в рамках этого года возложена на Российский организационный комитет «Победа». Координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

 

Правительству поручено в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных событий по проведению Года памяти и славы.

 

Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано организовать необходимые мероприятия в 2020 году.

 

В Кыштыме проживают 13 участников Великой Отечественной войны, трое жителей блокадного Ленинграда,
двое узников концлагерей, 79 вдов погибших участников войны и 152 труженика тыла.

 

Около трёх тысяч кыштымцев не вернулись с полей сражения.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter