Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме спасатели навели порядок у мемориала добровольцам Уральского танкового корпуса

Сегодня, 12:46 Категория: Даты
153
0

Фото предоставлено пресс-центром 

поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех отрядах областной поисково-спасательной службы проходят мероприятия, направленные на поддержание и сохранение памятных мест и мемориалов войнам-победителям.

 

Сотрудники кыштымского отряда поисково-спасательной службы навели порядок у мемориала «Добровольцам Уральского танкового корпуса». Спасатели очистили газоны от прошлогодней листвы, собрали мусор и отмыли монумент от пыли и грязи.

 

Мемориал танкистам-добровольцам был открыт в Кыштыме в 2003 году возле здания бывшего Горпромкомбината. Именно здесь в 1943 году были сформированы подразделения Добровольческого Уральского танкового корпуса. А в 2019 году мемориал дополнили монументом, на котором выгравированы 50 фамилий людей, отправившихся на фронт в составе добровольческого танкового корпуса из Кыштыма.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым танковый корпус спасатели

Похожие публикации:

Последний боец легендарного Уральского танкового корпуса отметил 95-летие

В Кыштыме увековечили память о земляках-танкистах

В Кыштыме может появиться памятная плита с именами танкистов-добровольцев

Спасатели из Кыштыма соревнуются за Кубок начальника областной поисково-спасательной службы

Спасатели Кыштыма обеспечили доступ в квартиру старушки

Комментарии:

Добавить