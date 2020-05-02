В Кыштыме спасатели навели порядок у мемориала добровольцам Уральского танкового корпуса

Сегодня, 12:46 Категория: Даты

153

0

Фото предоставлено пресс-центром

поисково-спасательной службы Челябинской области.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех отрядах областной поисково-спасательной службы проходят мероприятия, направленные на поддержание и сохранение памятных мест и мемориалов войнам-победителям.

Сотрудники кыштымского отряда поисково-спасательной службы навели порядок у мемориала «Добровольцам Уральского танкового корпуса». Спасатели очистили газоны от прошлогодней листвы, собрали мусор и отмыли монумент от пыли и грязи.

Мемориал танкистам-добровольцам был открыт в Кыштыме в 2003 году возле здания бывшего Горпромкомбината. Именно здесь в 1943 году были сформированы подразделения Добровольческого Уральского танкового корпуса. А в 2019 году мемориал дополнили монументом, на котором выгравированы 50 фамилий людей, отправившихся на фронт в составе добровольческого танкового корпуса из Кыштыма.