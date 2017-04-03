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Спасатели Кыштыма обеспечили доступ в квартиру старушки

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Происшествия

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Вчера в 16 часов 32 минуты на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил звонок от взволнованных родственников 81-летней бабушки. Она проживает одна в квартире на улице Соплякова, 1. Когда её решили навестить члены семьи, старушка не смогла открыть им дверь.

 

Прибывшие на место спасатели с помощью слесарного инструмента обеспечили родственникам доступ в квартиру. Оказалось, что замок сломался от долгой его эксплуатации.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Семён Кузяев, с начала года поступило 44 вызова подобного рода.

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