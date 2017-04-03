Спасатели Кыштыма обеспечили доступ в квартиру старушки

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Происшествия

Вчера в 16 часов 32 минуты на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил звонок от взволнованных родственников 81-летней бабушки. Она проживает одна в квартире на улице Соплякова, 1. Когда её решили навестить члены семьи, старушка не смогла открыть им дверь.

Прибывшие на место спасатели с помощью слесарного инструмента обеспечили родственникам доступ в квартиру. Оказалось, что замок сломался от долгой его эксплуатации.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Семён Кузяев, с начала года поступило 44 вызова подобного рода.