Спасатели Кыштыма обеспечили доступ в квартиру старушки
Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Происшествия
Вчера в 16 часов 32 минуты на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил звонок от взволнованных родственников 81-летней бабушки. Она проживает одна в квартире на улице Соплякова, 1. Когда её решили навестить члены семьи, старушка не смогла открыть им дверь.
Прибывшие на место спасатели с помощью слесарного инструмента обеспечили родственникам доступ в квартиру. Оказалось, что замок сломался от долгой его эксплуатации.
Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Семён Кузяев, с начала года поступило 44 вызова подобного рода.
Комментарии
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев во время визита в Кыштым проверил работу дежурной части и отдела участковых (Кирилл Мазур)
на медведа похож похоже скоро тоже в отставку отправят >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Великому профи Мила)
Так-то сегодня спецы всех профессий измельчали Очень сомневаюсь, что вы большой специалист в своем деле, хотя бы потому, что пишите безграмотно А если бы вы обладали еще таким качеством, как внимат >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Читающая всё)
Антон, а тогда бы ты стал читать информацию дальше Достаточно было бы по заголовку пробежаться))) >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Антошка)
"В Кыштыме у управляющей компании "Гарант" судебные приставы арестовали банковские счета" Такой заголовок нельзя было написать >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Мила)
Очень хорошо помню, что в одном из кабинетов типографии сидели милые женщины-главлиты, которые внимательнейшим образом читали каждый номер каждого издания и вычеркивали из него все, что шло вразрез с >>>
Все комментарии