Спасатели из Кыштыма соревнуются за Кубок начальника областной поисково-спасательной службы

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Общество

Все отряды поисково-спасательной службы Челябинской области участвуют в спартакиаде на Кубок начальника службы Игоря Шалковского. Спасатели в разных городах Южного Урала демонстрируют свои навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оказывают первую помощь пострадавшим и соревнуются в силе и выносливости.

На этапе физподготовки кыштымцы показали отличные результаты. Так, в беге на дистанцию в один километр не оказалось равных пресс-секретарю кыштымского отряда Юрию Бегджикову. Он преодолел это расстояние за две минуты 50 секунд.

Всего шести подтягиваний до победы не хватило кыштымскому спасателю Дмитрию Бочкарёву. Он подтянулся на турнике 47 раз, а его коллега из Усть-Катава – 53 раза.

Спартакиада проводится всё лето. Победитель определится в конце августа.