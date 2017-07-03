Спасатели из Кыштыма соревнуются за Кубок начальника областной поисково-спасательной службы
Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Общество
Все отряды поисково-спасательной службы Челябинской области участвуют в спартакиаде на Кубок начальника службы Игоря Шалковского. Спасатели в разных городах Южного Урала демонстрируют свои навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оказывают первую помощь пострадавшим и соревнуются в силе и выносливости.
На этапе физподготовки кыштымцы показали отличные результаты. Так, в беге на дистанцию в один километр не оказалось равных пресс-секретарю кыштымского отряда Юрию Бегджикову. Он преодолел это расстояние за две минуты 50 секунд.
Всего шести подтягиваний до победы не хватило кыштымскому спасателю Дмитрию Бочкарёву. Он подтянулся на турнике 47 раз, а его коллега из Усть-Катава – 53 раза.
Спартакиада проводится всё лето. Победитель определится в конце августа.
Комментарии
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Гость Гость)
Типа, если не жив, то и искать не надо? Человека-то все равно найти нужно. >>>
Жилфонд проверят на качество (Гость Сергей)
Хотелось бы узнать,когда будут расселять жителей красной двухэтажки с ул.Челюскинцев 21" а" (бывшая фабрика Динамо). Дом переведён в нежилой фонд. Люди,проживающие там,просто изучаются. Это не жизнь >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (slesar)
О хорошо, еще на одного беспредельщика на дороге меньше стало. >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Трубкин Игорь)
без горячей воды не с 5 июля!!! а с 14 июня!!! Уже 6 недель!!! Такими темпами 150м теплосети будут делать до октября....(((. >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (Батя)
Идиот за рулем это тоже что обезьяна в клетке и В наших школах самих инструкторов учить надо >>>
Все комментарии