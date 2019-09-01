В Кыштыме увековечили память о земляках-танкистах Автор: КР от Вчера, 16:59 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова Сегодня состоялось открытие мемориальной плиты воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Шесть лет назад на улице Ленина установили памятник бойцам. А в прошлом году краевед Алексей Мелентьев обратился в администрацию Кыштымского городского округа с инициативой увековечить имена героев. – Здесь написано 50 фамилий. Это люди, которые отправились на фронт в составе добровольческого танкового корпуса из нашего города. Изначально было известно только 32 фамилии. Потом через сайт «Память народа», с помощью воспоминаний потомков удалось выяснить ещё 18 имён, – сказал сайту «КР» Алексей Владимирович. – Думаю, это не полный список. Если получится дополнить его, на плите есть место и для новых надписей. На патриотическом митинге присутствовали дети и родственники танкистов, которые воевали в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Почтили память героев школьники, в том числе кадеты, юнармейцы и разведчики станции юных туристов "Странник". Заслуженный артист России, почётный гражданин города Кыштыма Павел Калачёв исполнил песню «Танкоград» и гимн Кыштыма. После официальной части открытия мемориальной плиты действие перенеслось к исторической выставке. Её организовали военно-патриотический клуб «Дивизион» и «Российское военно-историческое общество» из Челябинска. Они представили предметы времён Великой Отечественной войны – от касок до оружия. Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году и оснащён оружием и техникой, изготовленными тружениками Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. За два года бойцы прошли от Орла до Праги и Берлина. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить