Последний боец легендарного Уральского танкового корпуса отметил 95-летие

Вчера, 18:59 Категория: Общество

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Фото из архива Алексея Мелентьева

На днях единственному живущему ныне бойцу легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса в Челябинской области Владимиру Николаеву исполнилось 95 лет.



Уральский добровольческий танковый корпус был создан в 1943 году. В него добровольно записывались рабочие Челябинской, Свердловской и Пермской областей. Всё оснащение корпуса – обмундирование, вооружение и технику – изготовили на уральских заводах или приобрели на пожертвования жителей.

Боевое соединение существовало полностью на народные средства.

Владимира Фёдоровича зачислили в корпус, когда ему было 18 лет. В составе соединения он прошёл всю Великую Отечественную войну, а День Победы встретил в Праге. С фронта вернулся в родной Копейск, много лет трудился на горнодобывающем предприятии.

– Я познакомился с Владимиром Николаевым в прошлом году, в одной из библиотек Челябинска, на презентации книги, посвящённой Уральскому добровольческому танковому корпусу, – сказал нашей газете краевед из Кыштыма Алексей Мелентьев. – Второй раз мы виделись в мае на экскурсии по ЧТЗ. Фронтовик не бывал в нашем городе, но для меня было важно поздравить его с Днём рождения.

В Кыштыме на улице Ленина установлен памятник бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса. В прошлом году именно по инициативе Алексея Мелентьева там же была установлена мемориальная плита воинам. На ней указаны 50 фамилий. Это люди, которые ушли на войну в составе танкового корпуса из Кыштыма. На плите ещё есть место, чтобы дополнить этот список.