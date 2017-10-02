Для строящейся набережной у городского пруда Кыштыма из каслинского литья изготовят ажурные фонари

Автор: КР от Вчера, 15:46 Категория: Культура

Основная часть работ по благоустройству набережной у Народного дома завершена. Но самые красивые элементы ещё в стадии изготовления.

Напомним, по инициативе губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета было выделено 45 миллионов рублей на окончание ремонта Народного дома – объекта культурного наследия регионального значения. А в рамках федерального приоритетного проекта «Городская среда» ещё 13 миллионов направлено на обустройство набережной.

Здесь уже заасфальтированы проезды, оборудована парковка, завезена земля под будущие клумбы.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елены Саланчук, Каслинский завод архитектурно-художественного литья изготавливает для набережной 29 ажурных фонарей, 13 лавочек и столько же урн. А Кыштымское машиностроительное объединение отливает чугунные ограждения, которые будут установлены вдоль береговой линии.