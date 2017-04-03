По поручению губернатора Бориса Дубровского в городах и посёлках началось благоустройство в рамках проекта «Городская среда»
Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Политика
На реализацию проекта «Городская среда», инициированного партией «Единая Россия», в Челябинской области направлено 1163,9 миллиона рублей. Из них более 813 миллионов рублей Южный Урал получил из федерального бюджета и 350 миллионов рублей по решению Бориса Дубровского направлено из бюджета региона.
– Работа будет проходить под пристальным партийным и общественным контролем, – подчеркнул губернатор.
Субсидии на формирование современной, комфортной городской среды предоставлены всем муниципальным образованиям. В городах и районах Южного Урала будут благоустроены дворовые территории, отремонтированы дворовые проезды, проведено освещение, установлены скамейки и урны. За счёт субсидий планируется оборудовать детские площадки, автомобильные парковки, контейнерные площадки, установить ограждения, отремонтировать тротуары, высадить деревья.
Кыштымскому городскому округу на реализацию проекта «Городская среда» выделено 14 миллионов 952 тысячи 100 рублей. В марте-апреле управление городского хозяйства совместно с депутатами Собрания и представителями общественности проводили собрания в различных районах города и посёлков, чтобы обсудить варианты благоустройства конкретных территорий – тротуаров, игровых и пешеходных зон.
Комплекс мероприятий по благоустройству будет проводиться по четырём основным направлениям. Это восстановление или создание новых дворовых площадок для отдыха взрослых и детей, асфальтирование внутриквартальных проездов и площадок, озеленение, обустройство социально значимых мест.
Также, как об этом говорила в своём отчёте по итогам 2016 года глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, в рамках проекта «Городская среда» планируется провести публичное обсуждение изменений в Правила благоустройства Кыштымского округа.
Комментарии
В Кыштыме чиновники будут весь май сами подвозить ветеранов (просто кыштымец)
Очередной пиар Так вы и возите по-тихому Или страна должна знать своих ГЕРОЕВ >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
Ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона Хотят перемен - пусть идут работать в правительство, в думу, в местную мэрию и пытаются сделать хоть что-нибудь реальное (если ответственност >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Думающий)
Можно по-разному относиться к Навальному и другим оппозиционерам, можно спорить об их достоинствах и недостатках, но нельзя отрицать, что такие лидеры, как Навальный, должны быть в любой цивилизованно >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
Заявка на единоличное и безусловное знание ПРАВДЫ Жаль нам, непросветленным, одной медитацией и силой разума этого не постичь - приходится смотреть ТВ, читать СМИ и многочисленные ресурсы в интернет >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Фигище)
Вот Включите телевизор - источник святой правды,и смотрите новости Напрягаться и думать нет необходимости Там вам всё объяснят-растолкуют Вот,слесарь, уже чётко знает,кто в России вор >>>
Все комментарии