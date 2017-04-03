По поручению губернатора Бориса Дубровского в городах и посёлках началось благоустройство в рамках проекта «Городская среда»

Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Политика

На реализацию проекта «Городская среда», инициированного партией «Единая Россия», в Челябинской области направлено 1163,9 миллиона рублей. Из них более 813 миллионов рублей Южный Урал получил из федерального бюджета и 350 миллионов рублей по решению Бориса Дубровского направлено из бюджета региона.

­– Работа будет проходить под пристальным партийным и общественным контролем, – подчеркнул губернатор.

Субсидии на формирование современной, комфортной городской среды предоставлены всем муниципальным образованиям. В городах и районах Южного Урала будут благоустроены дворовые территории, отремонтированы дворовые проезды, проведено освещение, установлены скамейки и урны. За счёт субсидий планируется оборудовать детские площадки, автомобильные парковки, контейнерные площадки, установить ограждения, отремонтировать тротуары, высадить деревья.

Кыштымскому городскому округу на реализацию проекта «Городская среда» выделено 14 миллионов 952 тысячи 100 рублей. В марте-апреле управление городского хозяйства совместно с депутатами Собрания и представителями общественности проводили собрания в различных районах города и посёлков, чтобы обсудить варианты благоустройства конкретных территорий – тротуаров, игровых и пешеходных зон.

Комплекс мероприятий по благоустройству будет проводиться по четырём основным направлениям. Это восстановление или создание новых дворовых площадок для отдыха взрослых и детей, асфальтирование внутриквартальных проездов и площадок, озеленение, обустройство социально значимых мест.

Также, как об этом говорила в своём отчёте по итогам 2016 года глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, в рамках проекта «Городская среда» планируется провести публичное обсуждение изменений в Правила благоустройства Кыштымского округа.