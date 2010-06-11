В Кыштыме построят шикарную набережную
Автор: КР от Вчера, 18:36 Категория: Культура
Как уже сообщалось на сайте «КР», из областного бюджета на окончание ремонта объекта культурного наследия регионального значения Народного дома выделено 45 миллионов рублей.
К ремонту Народного дома строители приступили ещё в 2007 году, но через год объект был законсервирован, хотя степень его готовности на тот период достигала более 60 процентов. Выделенные к 260-летию Кыштыма губернатором Борисом Дубровским дополнительные средства позволят полностью завершить реконструкцию здания уже этой осенью.
Во второй половине сентября будет выполнено и благоустройство прилегающей к Народному дому территории набережной вдоль Верхне-Кыштымского пруда. В благоустройстве территории на условиях софинансирования примет участие Русская медная компания. Авторами проекта стали кыштымцы – архитектор Инна Юсупова и скульптор Юрий Борисенков.
Сейчас на подступах к Народному дому проводится вырубка старых деревьев и кустарников. По проекту, полуразрушенную каменную стену вдоль пруда заменят на чугунное ограждение. На набережной разобьют небольшой сквер, вдоль пешеходной зоны появятся уличные фонари.
Благоустройство набережной выполнит ООО «Строительно-производственная организация «Урал» из Челябинска. Она стала победителем аукциона на подрядные работы. Окончательная стоимость работ по контракту составит 13 миллионов 677 тысяч 956 рублей 10 копеек. Снижение от начальной максимальной цены контракта составило 11 процентов.
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