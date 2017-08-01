В Кыштыме приступили к заключительному этапу по ремонту Народного дома и благоустройству территории

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Общество

Сегодня на площадке перед Народным домом строители челябинской компании ООО «Строительно-производственная организация «Урал» проводили планировку будущей парковки, которая расположится напротив дома № 4 на улице Освобождения Урала.

На площадке уже убрано боле 80 крупных деревьев, преимущественно тополей. При этом сохранена аллея туй, высаженных около Народного дома в 70-х годах прошлого века.

Сейчас вдоль проезжей части улицы Освобождения Урала начались работы по установке бордюров. По проекту, новая чугунная ограда вдоль набережной будет примыкать к решёткам на мосту на улице Садовой. Она протянется до спускающихся к пруду ступеней, расположенных напротив восточного фасада объекта культурного наследия, каковым является Народный дом. Благоустройство территории планируется завершить до 20 сентября.

Конкурс на завершение ремонта фасада и внутренних помещений Народного дома выиграло ООО «Сити Билдинг». Конечная цена контракта составила 27 миллионов 556 тысяч 196 рублей 16 копеек. Уже известно, что здание получит театральный статус. Завтра подрядчики приступят к работе.