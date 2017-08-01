В Кыштыме приступили к заключительному этапу по ремонту Народного дома и благоустройству территории
Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Общество
Сегодня на площадке перед Народным домом строители челябинской компании ООО «Строительно-производственная организация «Урал» проводили планировку будущей парковки, которая расположится напротив дома № 4 на улице Освобождения Урала.
На площадке уже убрано боле 80 крупных деревьев, преимущественно тополей. При этом сохранена аллея туй, высаженных около Народного дома в 70-х годах прошлого века.
Сейчас вдоль проезжей части улицы Освобождения Урала начались работы по установке бордюров. По проекту, новая чугунная ограда вдоль набережной будет примыкать к решёткам на мосту на улице Садовой. Она протянется до спускающихся к пруду ступеней, расположенных напротив восточного фасада объекта культурного наследия, каковым является Народный дом. Благоустройство территории планируется завершить до 20 сентября.
Конкурс на завершение ремонта фасада и внутренних помещений Народного дома выиграло ООО «Сити Билдинг». Конечная цена контракта составила 27 миллионов 556 тысяч 196 рублей 16 копеек. Уже известно, что здание получит театральный статус. Завтра подрядчики приступят к работе.
Комментарии
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Павлик, пиар-это когда словоблудием занимаются, как вы, а тут конкретное дело. Вы депутат? >>>
Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павел)
Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (житель района)
Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Elena Scobeyus)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... Спаси >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Гость Ирина)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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