В Кыштыме в сентябре откроет двери обновлённый Народный дом
Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Культура
Эскиз предоставлен Инной Юсуповой.
Как уже сообщалось на нашем сайте, губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил из областного бюджета 45 миллионов рублей на завершение ремонта Народного дома. Это объект культурного наследия регионального значения. Народный дом был закрыт на ремонт в 2009 году. И вот теперь, после длительного перерыва, восстановительные работы возобновились.
– На территории около Народного дома идёт вырубка старых и ненужных деревьев и кустов. Аукцион на проведение ремонта будет объявлен 27 июля. Несмотря на большой фронт как внутренних работ, так и благоустройства прилегающей территории, мы должны сдать объект в сентябре, – сказал сайту «КР» начальник отдела капитального строительство администрации Кыштымского округа Сергей Глазков.
Преобразится не только само здание, но и набережная. Её ремонт будет вестись по проекту, разработанному кыштымским архитектором Инной Юсуповой и скульптором Юрием Борисенковым.
Так, например, полуразрушенная каменная стена вдоль Верхне-Кыштымского пруда будет заменена на чугунное ограждение. На набережной будет разбит небольшой сквер для отдыха, а вдоль пешеходной зоны появятся ажурные уличные фонари.
В конце сентября в Кыштыме во второй раз пройдёт фестиваль духовной музыки. В прошлом году он впервые состоялся в приходе храма Рождества Христова. На этот раз фестиваль может собрать кыштымцев уже в Народном доме.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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