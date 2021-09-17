В посёлке Кыштымского городского округа развернётся областной фестиваль «Завалинка»

Вчера, 13:40 Категория: Культура

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Как сообщил сайту «КР» сотрудник Народного дома Максим Царапкин, в этом году фестиваль получил название «Гостям деревня рада», а примет его посёлок Северный.

Действо развернётся на площадке перед сельским клубом. Традиционно в «Завалинке» примут участие все посёлки округа. Ждут гостей и из других территорий Челябинской области. Ожидается, к примеру, приезд представителей пяти посёлков Аргаяшского района. Заявки на участие принимаются до завтрашнего дня, 20 сентября.

В этот день для всех гостей праздника до посёлка Северный будет организовано движение автобусов.