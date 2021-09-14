В Кыштыме перенесли областной фестиваль «Бабушкин лоскут»

Вчера, 16:39 Категория: Культура

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Ранее сайт «КР» сообщил, что фестиваль состоится в четверг, 23 сентября.

Мероприятие перенесли на 30 сентября. На набережной Народного Дома развернётся творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Бабушкин лоскут». Приглашения получили все организации ВОИ Челябинской области. Традиция зародилась в Кыштыме по инициативе руководителя нашего отделения ВОИ Надежды Молчановой.



- Заявки подали Миасс, Сатка, Касли, Озёрск, Верхний Уфалей и Ленинский район города Челябинска - сообщила сайту «КР» Надежда Николаевна. – Конкретное количество гостей и территориальных организаций станет известно после 20 сентября.