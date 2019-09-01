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В Кыштыме развернутся поселковые станы с угощениями и деревенский театр

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Культура

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В посёлке Тайгинка пройдёт X областной фестиваль народной культуры «Завалинка».

 

В 2010 году начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков впервые решил собрать творческие делегации, которые представили самобытность и культуру деревенских жителей.

 

Народные гуляния поочерёдно проходили в посёлках Северный, Увильды, Слюдорудник, Каолиновый. В этом году праздник снова пройдёт в Тайгинке, где он и зародился.

 

Тема юбилейного фестиваля – «Театр с вешалки, огород с калитки».

 

– В нём примут участие творческие делегации из всех посёлков Кыштымского городского округа, кроме Увильдов. Ждём гостей из Чебаркульского района, – сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – Каждая делегация представит визитку на тему «Театр в деревне».

 

Зрители увидят задорные концертные номера, попробуют блюда и напитки традиционной кухни, примут участие в конкурсах, играх, национальных забавах.

 

«Завалинка» развернётся около дома культуры в посёлке Тайгинка в предстоящую субботу, 14 сентября. Начало в 12 часов.

 

Добраться до места можно на автобусе, следующему по маршруту «Кыштым – Увильды».

 


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