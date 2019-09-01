В Кыштыме развернутся поселковые станы с угощениями и деревенский театр Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Культура 0 В посёлке Тайгинка пройдёт X областной фестиваль народной культуры «Завалинка». В 2010 году начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков впервые решил собрать творческие делегации, которые представили самобытность и культуру деревенских жителей. Народные гуляния поочерёдно проходили в посёлках Северный, Увильды, Слюдорудник, Каолиновый. В этом году праздник снова пройдёт в Тайгинке, где он и зародился. Тема юбилейного фестиваля – «Театр с вешалки, огород с калитки». – В нём примут участие творческие делегации из всех посёлков Кыштымского городского округа, кроме Увильдов. Ждём гостей из Чебаркульского района, – сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – Каждая делегация представит визитку на тему «Театр в деревне». Зрители увидят задорные концертные номера, попробуют блюда и напитки традиционной кухни, примут участие в конкурсах, играх, национальных забавах. «Завалинка» развернётся около дома культуры в посёлке Тайгинка в предстоящую субботу, 14 сентября. Начало в 12 часов. Добраться до места можно на автобусе, следующему по маршруту «Кыштым – Увильды». Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить