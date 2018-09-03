В Кыштыме на Завалинку соберутся все модники-сковородники Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Культура 0 В предстоящую субботу, 15 сентября, в спортивно-туристическом центре «Провинция» пройдёт девятый областной фестиваль народной культуры «Завалинка». Истоки таких праздников урожая берут начало в древней Руси. В нашем городе он возрождён по инициативе начальника управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николая Стукова. Два года назад такой же фестиваль "Завалинка" проходил тоже в посёлке Слюдорудник Каждый год «Завалинка» меняет свою прописку. В этот раз принимать фестиваль будут жители посёлка Слюдорудник. А поскольку он уже получил статус областного, ожидается приезд более 10 делегаций из пяти муниципальных образований Челябинской области. И если сельчане Чебаркульского и Сосновского районов стали уже завсегдатаями праздника, то Кунашакский и Еманжелинский районы будут дебютировать на «Завалинке». Разумеется, соберутся и коллективы из посёлков Кыштымского городского округа. – К сожалению, не смогут принять участие по уважительным причинам представители кыштымского «Курултая башкир» и посёлка Северная Кузнечиха, – сказала нашей газете организатор фестиваля, работник Народного дома Ольга Горбанёва. – А вот все остальные наши посёлки представят свои хлебосольные и гостеприимные станы. В каждом из таких станов зрители увидят изделия местных умельцев. Можно будет продегустировать позабытые в наше время блюда предков: пареную репу, морковные парёнки, овсяный кисель и многие другие. В прологе фестиваля участники «Завалинки» исполнят зажигательную кадриль. В качестве визитных карточек каждый стан представит на суд жюри свою коллекцию моделей. В этом году тема «Завалинки» – «Модники-сковородники». В празднике будет задействовано 50 волонтёров, которые займутся развлечением гостей на семи интерактивных площадках. – Я приеду на фестиваль во второй раз. Надеюсь, он будет таким же ярким, как и в прошлом году. На нём встречаешь доброжелательных и открытых людей, – сказала нашей газете председатель жюри, специалист областного Центра народного творчества Светлана Шарыгина. – Поражает безграничностью фантазии участников «Завалинки» оформление блюд на станах. Ожидаю, что благодаря такой интересной теме этот фестиваль получится ещё более креативным. Но в тоже время хочется, чтобы он сохранил в своей основе народное творчество. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить