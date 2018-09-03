В Кыштыме на Завалинку соберутся все модники-сковородники

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Культура

В предстоящую субботу, 15 сентября, в спортивно-туристическом центре «Провинция» пройдёт девятый областной фестиваль народной культуры «Завалинка».

Истоки таких праздников урожая берут начало в древней Руси. В нашем городе он возрождён по инициативе начальника управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николая Стукова.

Два года назад такой же фестиваль "Завалинка"

проходил тоже в посёлке Слюдорудник

Каждый год «Завалинка» меняет свою прописку. В этот раз принимать фестиваль будут жители посёлка Слюдорудник. А поскольку он уже получил статус областного, ожидается приезд более 10 делегаций из пяти муниципальных образований Челябинской области.

И если сельчане Чебаркульского и Сосновского районов стали уже завсегдатаями праздника, то Кунашакский и Еманжелинский районы будут дебютировать на «Завалинке». Разумеется, соберутся и коллективы из посёлков Кыштымского городского округа.

– К сожалению, не смогут принять участие по уважительным причинам представители кыштымского «Курултая башкир» и посёлка Северная Кузнечиха, – сказала нашей газете организатор фестиваля, работник Народного дома Ольга Горбанёва. – А вот все остальные наши посёлки представят свои хлебосольные и гостеприимные станы.

В каждом из таких станов зрители увидят изделия местных умельцев. Можно будет продегустировать позабытые в наше время блюда предков: пареную репу, морковные парёнки, овсяный кисель и многие другие.

В прологе фестиваля участники «Завалинки» исполнят зажигательную кадриль. В качестве визитных карточек каждый стан представит на суд жюри свою коллекцию моделей. В этом году тема «Завалинки» – «Модники-сковородники».

В празднике будет задействовано 50 волонтёров, которые займутся развлечением гостей на семи интерактивных площадках.

– Я приеду на фестиваль во второй раз. Надеюсь, он будет таким же ярким, как и в прошлом году. На нём встречаешь доброжелательных и открытых людей, – сказала нашей газете председатель жюри, специалист областного Центра народного творчества Светлана Шарыгина. – Поражает безграничностью фантазии участников «Завалинки» оформление блюд на станах. Ожидаю, что благодаря такой интересной теме этот фестиваль получится ещё более креативным. Но в тоже время хочется, чтобы он сохранил в своей основе народное творчество.