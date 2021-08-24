В Кыштыме загородный лагерь “Радуга” превратился в театральную площадку, куда съехались известные российские режиссёры и актёры

24-08-2021, 23:20 Категория: Культура

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Фото Елены КАРНАУХОВОЙ из группы "Наш КМЭЗ" ВКонтакте.

В детском оздоровительном лагере “Радуга” Кыштымского медеэлектролитного завода в четвёртый раз проходит традиционный театральный семинар, организованный Русской медной компанией и собирающий в преддверии нового учебного года детские театральные коллективы из мест присутствия РМК.



В “Радугу” вместе со своими руководителями приехали 90 юных актёров из Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино, посёлка Остроленский и – впервые – из Орска.



Как сообщает группа “Наш КМЭЗ” ВКонтакте, семинар стартовал 22 августа и начался с приятных сюрпризов: церемонию открытия вёл Антон Зайцев – харизматичный телепутешественник из программы «Орёл и решка» канала «Пятница».

Понедельник 23 августа – первый полноценный день семинара – был расписан по минутам и посвящён занятиям по актёрскому мастерству, сценическому движению и речи. Опытом и знаниями делились с подрастающим поколением челябинский режиссёр, художественный руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд, актриса Ксения Бойко, доцент кафедры пластической выразительности актёра Екатеринбургского театрального института Ольга Дорогова, актриса, педагог, ведущий специалист по творческим вопросам Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Валерия Созонова.





Участники семинара прошли и два авторских тренинга. Один из них провёл Юрий Деккер, художественный руководитель театра-студии «Встреча» из Орска. Автор второго – заслуженный артист РФ, главный режиссёр московского театра «Человек» Владимир Скворцов. Телезрители знают его по таким фильмам, как «Штрафбат», «Адьютанты любви», «Проклятый рай», «Любопытная Варвара», «Капкан для монстра» и главной роли в сериале «Шаман». Для ребят Владимир Евгеньевич подготовил эксклюзивную программу, в которой переплавил и осмыслил методы своих учителей – известных российских режиссёров.





Впереди у ребят - постановки в рамках театральной лаборатории «Актуализация классики» под руководством опытных педагогов, творческие отчёты, встреча с актёром Антоном Богдановым, сыгравшим в фильмах «Реальные пацаны», «Т-34», «Огонь», и возвращение домой уже немного в другом качестве.