В Кыштым приедет звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Ёлки» Антон Богданов

Вчера, 12:53 Категория: Культура

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Молодой российский актёр театра и кино, получивший наибольшую известность в сериалах «Реальные пацаны» и «Ёлки» Антон Богданов, приедет в наш город на следующей неделе. Он станет гостем театрального семинара, который традиционно проходит в конце лета на базе загородного лагеря «Радуга».

Организатором семинара, как и прежде, выступает Русская медная компания, в состав которой входит Кыштымский медеэлектролитный завод (Радуга» – это ведомственный лагерь АО «КМЭЗ»).

Театральный семинар продлится всего неделю, однако за это время его участников – юных театралов из Кыштыма, Карабаша и других территорий присутствия РМК – ждёт насыщенная программа. Больше всего театральных коллективов представит наш город. Из Кыштыма в «Радугу» отправятся дети из коллективов «Окно», «Вдохновение» и «Мираж».

Их ждут мастер-классы, обмен опытом, встреча со звёздами российского кино… Так, например, помимо Антона Богданова ожидается приезд Владимира Скворцова. Это не менее известный московский актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист Российской Федерации.

Все расходы полностью берёт на себя РМК. Для семей детей путёвка бесплатная.