В Кыштыме работники музея предлагают землякам принять участие в книжном конкурсе
Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Общество
В Челябинске 2 сентября откроется фестиваль "Киноград. Архитектура интеллекта". На один день площадка около завода “Трубодеталь” превратится в небольшой литературный город.
Участников фестиваля ждут классическая и современная литература, мастер-классы, конкурсы и встречи с важными гостями феста – российскими писателями: Захаром Прилепиным, Ринатом Валиуллиным и Анной Гончаровой. Книгоградцы также смогут насладиться хорошей музыкой. На сцене выступит заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский.
Как сказала сайту «КР» учёный секретарь городского музея Елена Кузнецова, в завершении фестиваля правление Книгограда подведёт итоги конкурса эссе “Книга, изменившая жизнь”. В нём примут участие и сами работники музея, которые надеются, что их примеру последуют другие кыштымцы. В Кыштымском городском округе много одарённых людей, которые с удовольствием откликаются на исторические и литературные конкурсы, проводимые газетой «Кыштымский рабочий». Для них не составит труда включиться и в конкурс «Книга, изменившая жизнь».
В жанре эссе нужно изложить в свободной форме ваши размышленияо книге, которая изменила вашу жизнь, повлияла на взгляды и убеждения, а может быть даже полностью перевернула мировоззрение. Причём уложиться надо в два листа формата А4.
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