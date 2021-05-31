В Кыштыме состоялся фестиваль «Мой Белый дом»

Вчера, 11:15 Категория: Культура

440

0

Организаторы мероприятия – Центр развития туризма Кыштымского городского округа и команда проекта «Усадьба: времена и эпохи».

Тематикой фестиваля стали 60-е годы двадцатого века. Эту тему праздника продиктовала юбилейная дата, которая отмечается нынче во всём мире – 60-летие первого полёта человека в космос.

Для жителей города и его гостей в парке ансамбля усадьбы Белый дом развернулся большой праздник, где каждый нашёл себе занятие по душе. Перед зрителями развернулся концерт, выставки картин, показ кинофильмов под открытым небом, весёлые игры на свежем воздухе для всей семьи, мастер классы для детей, выставка книг, атмосферная фотозона и лотерея.

Ежегодный фестиваль «Мой Белый дом» – это заключительное мероприятие цикла мероприятий, стартовавших месяц назад. В их числе – «Богатырская застава» и «Воронья каша» от станции туристов «Странник», детские онлайн -конкурсы «Лего -город», «Рисуем город» и онлайн -конкурс костюмов, мастер классы по акварели от Натальи Бабушкиной, мастер класс по гончарному ремеслу от Екатерины Сырейщиковой и другие.

Завершающим аккордом праздника стало дефиле от участников конкурса костюмов. Затем гости могли посмотреть фильм «Весна на заречной улице».

Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».