Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме состоялось награждение участников первого онлайн-конкурса костюмов

Сегодня, 11:23 Категория: Культура
150
0

 

Вчера, 10 сентября, в станции туристов «Странник» состоялось награждение победителей и лауреатов первого онлайн-конкурса костюмов «Мой Белый дом», прошедшего в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Его реализует Центр развития туризма Кыштымского городского округа совместно с партнёрами – станцией туристов «Странник».

Перед участниками стояла задача подготовить образ, связанный с историческими периодами кыштымских усадеб – рубеж XIX-XX веков и период 40-х и 50-х годов прошлого столетия. Фотографии нужно было опубликовать в альбоме ВКонтакте.
На протяжении нескольких недель участники перевоплощались в гостей господского дома, заводоуправляющих, служащих завода, учеников ремесленного училища и преподавателей.

 

Специальным призом от редакции газеты «Кыштымский рабочий» награждён педагог «Странника» Евгений Войщев за создание образа управляющего Кыштымским горным округом П.М. Карпинского.

 

Работы участников представлены в видео: 

 

[video=]

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Центр развития туризма Бюро Усадьба Конкурс костюмов Мой Белый дом

Похожие публикации:

В Кыштыме стартовал конкурс костюмов в рамках ежегодного фестиваля «Мой Белый дом»

В Кыштыме готовится к открытию летний кинотеатр

В Кыштыме на берегу пруда пройдёт снежная битва

В Кыштыме целый вечер посвятят русской печке

В Кыштыме заработают кинотеатр под открытым небом и краеведческая гостиная

Комментарии:

Добавить