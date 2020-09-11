В Кыштыме состоялось награждение участников первого онлайн-конкурса костюмов

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Вчера, 10 сентября, в станции туристов «Странник» состоялось награждение победителей и лауреатов первого онлайн-конкурса костюмов «Мой Белый дом», прошедшего в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Его реализует Центр развития туризма Кыштымского городского округа совместно с партнёрами – станцией туристов «Странник».

Перед участниками стояла задача подготовить образ, связанный с историческими периодами кыштымских усадеб – рубеж XIX-XX веков и период 40-х и 50-х годов прошлого столетия. Фотографии нужно было опубликовать в альбоме ВКонтакте.

На протяжении нескольких недель участники перевоплощались в гостей господского дома, заводоуправляющих, служащих завода, учеников ремесленного училища и преподавателей.

Специальным призом от редакции газеты «Кыштымский рабочий» награждён педагог «Странника» Евгений Войщев за создание образа управляющего Кыштымским горным округом П.М. Карпинского.

Работы участников представлены в видео:

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