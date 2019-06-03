В Кыштыме готовится к открытию летний кинотеатр

Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: Туризм

В рамках проекта «Бюро «Усадьба», проведением которого занимаются Центр развития туризма города Кыштыма и станция юных туристов «Странник», в городском парке имени А. С. Пушкина появится летний кинотеатр.

Первый киносеанс состоится 29 июня. Зрители увидят легендарную романтическую комедию «Римские каникулы», в которой главные роли сыграли Одри Хепберн и Грегори Пек.

Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина, показ фильма начнётся в 21 час. Площадка развернётся около «Странника» на улице Садовая, 2. Для жителей и гостей нашего города подготовят зрительные места. Вход будет бесплатным.

Следующие кинопоказы запланированы на 27 июля и 9 августа. Возможно, что даты будут изменены из-за погодных условий.

Напомним, проект «Бюро «Усадьба» был создан в рамках всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл. Партнёрская сеть» фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Благодаря этому с прошлого года в Кыштыме уже прошли краеведческие встречи «Печка: вчера, сегодня, завтра», «Воронья каша», детские праздники «Кыштымская метелица», «Соколиная стража», фестиваль «Мой Белый дом».