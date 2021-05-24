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В Кыштыме состоится фестиваль в парке усадьбы Демидовых

Вчера, 14:19 Категория: Туризм
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В Кыштыме подготовили афишу фестивалей, которые пройдут на открытых летних площадках.

 

Откроет череду праздничных мероприятий традиционный фестиваль «Мой Белый дом». Он состоится уже в предстоящее воскресенье, 30 мая, на территории усадьбы Демидовых.

 

В программе – «ожившая» эпоха 50-х и 60-х годов прошлого века, лотерея, дефиле в исторических костюмах, мастер-классы для детей и взрослых, стилизованные фотозоны и кинотеатр под открытым небом.

 

Организатор мероприятия – Центр развития туризма Кыштымского городского округа. Начало в 12 часов. Вход свободный.

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Теги: Кыштым Белый Дом фестиваль туризм

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