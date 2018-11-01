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В Кыштыме заработают кинотеатр под открытым небом и краеведческая гостиная

Автор: КР от Вчера, 14:14 Категория: Туризм

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В нашем городе начало свою работу бюро «Усадьба». Работники Центра развития туризма Кыштымского округа и станции юных туристов «Странник» попытаются возродить некогда популярные среди кыштымцев парк у Демидовской усадьбы и городской сад имени А. С. Пушкина.

 

– В первую очередь, мы насытим событиями эти площадки, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – Вместе с нашими партнёрами мы составили календарь мероприятий сразу на два года – они разработаны с учётом привлечения молодёжи, и детей, и семей, и пожилых людей, и гостей Кыштыма.

 

В следующем году бюро «Усадьба» запланировало провести восемь мероприятий и реализовать две программы: это и рождественские гуляния, и краеведческие гостиные, и продолжение фестиваля «Мой Белый дом», и открытый летний кинотеатр, и национальные праздники.

 

Ведутся переговоры о возможном продолжении программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале современного искусства  в Кыштыме. Напомним, в прошлом году в рамках биеннале в Белом доме была представлена звуковая инсталляция швейцарского художника Руди Десельера.

 

На реализацию задуманного выделены средства фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл. Партнёрская сеть». Финансирование первого года работы бюро составило 700 тысяч рублей. В основном, деньги будут потрачены на закупку оборудования для проведения мероприятий.

 


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