В Кыштыме заработают кинотеатр под открытым небом и краеведческая гостиная Автор: КР от Вчера, 14:14 Категория: Туризм 0 В нашем городе начало свою работу бюро «Усадьба». Работники Центра развития туризма Кыштымского округа и станции юных туристов «Странник» попытаются возродить некогда популярные среди кыштымцев парк у Демидовской усадьбы и городской сад имени А. С. Пушкина. – В первую очередь, мы насытим событиями эти площадки, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – Вместе с нашими партнёрами мы составили календарь мероприятий сразу на два года – они разработаны с учётом привлечения молодёжи, и детей, и семей, и пожилых людей, и гостей Кыштыма. В следующем году бюро «Усадьба» запланировало провести восемь мероприятий и реализовать две программы: это и рождественские гуляния, и краеведческие гостиные, и продолжение фестиваля «Мой Белый дом», и открытый летний кинотеатр, и национальные праздники. Ведутся переговоры о возможном продолжении программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Кыштыме. Напомним, в прошлом году в рамках биеннале в Белом доме была представлена звуковая инсталляция швейцарского художника Руди Десельера. На реализацию задуманного выделены средства фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл. Партнёрская сеть». Финансирование первого года работы бюро составило 700 тысяч рублей. В основном, деньги будут потрачены на закупку оборудования для проведения мероприятий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить