В Кыштыме стартовал конкурс костюмов в рамках ежегодного фестиваля «Мой Белый дом»

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Несколько лет подряд в Кыштыме проходит фестиваль «Мой Белый дом». В парке усадьбы Демидовых создаётся атмосфера XIX века. По берегу прогуливаются девушки в красивых платьях, юноши – во фраках. В этом году из-за пандемии пришлось перенести проведение фестиваля на неопределённый срок. Но часть программы решено провести онлайн.



– Мы предлагаем подготовить костюмы, связанные с двумя историческими периодами жизни кыштымских усадеб – рубеж XIX-XX веков и период 40-50 годов, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма города Кыштыма Алина Шмарина. – Перевоплотиться можно в гостя господского дома, заводоуправляющего или крестьянина, служащего завода или гостя демидовской усадьбы из соседнего уезда, ученика ремесленного училища или преподавателя.



Чтобы побороться за приз на лучший костюм, нужно сфотографировать и отправить свой образ в альбом конкурса до первого июня.