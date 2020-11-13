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Губернатор Алексей Текслер принял участие в международной конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

Сегодня, 14:47 Категория: Культура
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«Расулевские чтения» в этом году впервые состоялись в режиме онлайн, до этого конференция восемь лет проходила на Южном Урале в Троицке.

 

Форуму предшествовала большая подготовительная работа. Порядка 150 представителей научного сообщества России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья обсудили вопросы исторических и духовных традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского сообщества.

 

Приветствуя участников форума, Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область стремится к равноправному открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями. В регионе сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве.

 

Глава региона предложил включить в программу следующих Расулевских чтений подписание обновленного соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман, так как последнее заключалось пять лет назад.

 

В трехдневных мероприятиях конференции «Расулевские чтения» приняли участие более 600 гостей из 18 стран.

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Теги: Расулевские чтения губернатор Алексей Текслер Челябинская область

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