Губернатор Алексей Текслер принял участие в международной конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

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«Расулевские чтения» в этом году впервые состоялись в режиме онлайн, до этого конференция восемь лет проходила на Южном Урале в Троицке.

Форуму предшествовала большая подготовительная работа. Порядка 150 представителей научного сообщества России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья обсудили вопросы исторических и духовных традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского сообщества.

Приветствуя участников форума, Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область стремится к равноправному открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями. В регионе сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве.

Глава региона предложил включить в программу следующих Расулевских чтений подписание обновленного соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман, так как последнее заключалось пять лет назад.

В трехдневных мероприятиях конференции «Расулевские чтения» приняли участие более 600 гостей из 18 стран.