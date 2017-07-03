В Челябинске будет подписан договор с генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной – дочерью первого космонавта

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Культура

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, основная цель визита – подписание договора о сотрудничестве с нашим регионом сроком на семь лет. Встреча Елены Гагариной и министра культуры Алексея Бетехтина состоится завтра в историческом музее Южного Урала. Дочь первого космонавта планеты Юрия Гагарина впервые посетит Челябинск.

Предварительная договорённость о сотрудничестве была достигнута ещё во время майского визита Бетехтина в Москву. Тогда они договорились о проведении в Челябинске в течение 2018 года большой выставки, посвящённой царской охоте, а также о возможности долговременного сотрудничества.

– Уже сейчас можно сказать, что это станет беспрецедентным событием, поскольку других таких соглашений с российскими регионами у музеев Московского Кремля пока нет. Мы в этом отношении будем пионерами. Кроме того, мы намерены воспользоваться случаем и показать коллегам то, чем гордимся – златоустовскую гравюру и оружие, – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В Челябинске Елена Гагарина ознакомится с выставочным проектом «Ислам. История, традиции, культура», который откроется в историческом музее и будет приурочен к Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения», а также с выставочным пространством, в котором предполагается экспонировать предметы из коллекции музеев Кремля.