В Челябинске будет подписан договор с генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной – дочерью первого космонавта
Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Культура
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, основная цель визита – подписание договора о сотрудничестве с нашим регионом сроком на семь лет. Встреча Елены Гагариной и министра культуры Алексея Бетехтина состоится завтра в историческом музее Южного Урала. Дочь первого космонавта планеты Юрия Гагарина впервые посетит Челябинск.
Предварительная договорённость о сотрудничестве была достигнута ещё во время майского визита Бетехтина в Москву. Тогда они договорились о проведении в Челябинске в течение 2018 года большой выставки, посвящённой царской охоте, а также о возможности долговременного сотрудничества.
– Уже сейчас можно сказать, что это станет беспрецедентным событием, поскольку других таких соглашений с российскими регионами у музеев Московского Кремля пока нет. Мы в этом отношении будем пионерами. Кроме того, мы намерены воспользоваться случаем и показать коллегам то, чем гордимся – златоустовскую гравюру и оружие, – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
В Челябинске Елена Гагарина ознакомится с выставочным проектом «Ислам. История, традиции, культура», который откроется в историческом музее и будет приурочен к Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения», а также с выставочным пространством, в котором предполагается экспонировать предметы из коллекции музеев Кремля.
Комментарии
Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области (Горожанин)
В прошлом году в рамках реализации этого проекта в кыштымских дворах появилось 14 новых детских игровых комплексов. На эти цели было потрачено более полутора миллионов рублей.В прошлом году действит >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Кирилл Мазур)
какое красивое растение ! а для андрюши -ее не только курят , но и варят . попробуй-вдруг понравится ! >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Андрей Макаров)
а не судьба открыть туже википедию и узнать , что конопля дикорастущая не является желанной для курильщиков по крайне низкому содержанию каннабина. кому то нечем занятся и только создает видимость раб >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (курсор)
была когда то скамья позора. >>>
Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек (Гость Горожанин)
Без задержек? А как же задержка с 29 июня? Вижу статью http://www.kr74.ru/utilities/7979-v-kyshtyme-pervym-bez-goryachey-vody-na-dve-nedeli-ostanetsya-mikrorayon-nizhnego-kyshtyma.html >>>
Все комментарии