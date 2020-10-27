Губернатор Алексей Текслер принял участие в межрегиональном совещании по проблемам охраны окружающей среды

Сегодня, 10:18 Категория: Экология

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Оно состоялось в режиме ВКС под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева.

На совещании Алексей Текслер обозначил основные направления, в рамках которых ведётся работа по национальному проекту «Экология». С целью снижения влияния на атмосферный воздух заключены четырёхсторонние соглашения между Челябинской областью, Минприроды РФ, Росприроднадзором и 15 промышленными предприятиями. Предусмотрено 78 природоохранных мероприятий на общую сумму около 50 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках экологического стандарта Челябинской области подобные соглашения заключаются со всеми предприятиями в регионе. К этой работе подключились ещё 17 промышленников, сформирован комплекс природоохранных мероприятий объемом восемь миллиардов рублей, до конца года ещё 13 соглашений будет заключено.

С целью мониторинга окружающей среды в регионе развёртывается территориальная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Создаётся единый центр сбора и обработки данных со всех постов наблюдения.

Также создаётся «сигнальная» сеть наблюдения, это 95 постов в Челябинске и 29 в Магнитогорске с более простыми датчиками, которые в режиме онлайн будут передавать информацию о загрязнении атмосферного воздуха.

В регионе реализуется программа развития экологичного транспорта исключительно за счёт средств областного бюджета. Приобретаются новые автобусы на газомоторном топливе и трамваи. Ведётся работа по включению заявок региона в федеральные программы.

Рекультивация Челябинской городской свалки в активной стадии, она полностью закрыта укрывным материалом и уже в следующем году работы будут завершены. Ведётся проектирование рекультивации свалок в Миассе, Златоусте, Карталах, Троицке и Верхнем Уфалее.

В рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» ключевая задача – обеспечить к 2024 году контейнерным собором 100% населения, в этом году этот показатель в регионе составляет 90%. Ежегодно муниципалитетам выдаются субсидии на приобретение контейнеров и установку контейнерных площадок.

На совещании Алексей Текслер выступил с рядом инициатив.

В части совершенствования деятельности по обращению с ТКО глава региона предложил предусмотреть при тарифицировании деятельности мусоросортировочных комплексов возможность самостоятельного распоряжения части доходов от реализации вторичного сырья, чтобы стимулировать предприятия к повышению эффективности извлечения вторичных ресурсов и формирования прозрачной отчетности. Также губернатор предложил сформировать меры поддержки регионам от ППК «РЭО» на создание инфраструктуры мусорной реформы.

Кроме того, Алексей Текслер выразил готовность приступить к работам по рекультивации объектов накопленного вреда (отвалов) в Карабаше, проект готов к включению в реестр минприроды РФ для получения необходимых средств в рамках программы «Чистая страна», на сегодняшний день уже завершается государственная экспертиза проектно-сметной документации.