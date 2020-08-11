В Кыштыме создали настольную игру, посвящённую истории города

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Как сказала сайту «КР» директор центра развития туризма города Кыштыма Алина Шмарина, в рамках реализации проекта «Бюро Усадьба» была создана настольная игра-бродилка. Она включает в себя три игровых круга и 90 карточек с вопросами о природных достопримечательностях Кыштыма, культурном и индустриальном наследии и известных личностях.

Игровое поле и механизм игры разработал Степан Тишкин. В составлении вопросов приняли участие краеведы Кыштыма, редакция газеты «Кыштымский рабочий» и команда проекта «Бюро «Усадьба».

Сейчас дело за малым – выбрать название. Вы можете отдать свой голос за той или иной вариант, либо предложить свой, перейдя по ссылке: https://vk.com/whitehous_kgo?w=wall-154866734_1092