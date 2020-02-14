В Кыштыме появилась школа экскурсоводов

Сегодня, 16:25 Категория: Туризм

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В рамках второго этапа туристического проекта «Бюро «Усадьба» открыта образовательная площадка по обучению экскурсоводов в Кыштыме.

– На встречах начинающие гиды встречаются с видными деятелями Челябинской области и других регионов. Изучают основы экскурсоведения, форматы и варианты привлечения людей, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма города Кыштыма Алина Шмарина.

В роли приглашённых лекторов выступают историки, исследователи.

Сначала планировалась создать группу начинающих гидов из 12 человек, но проектом заинтересовались вдвое больше людей. Среди них педагоги, школьники, краеведы.

Завершающим этапом для выпускников «Школы экскурсоводов» станет аттестация, разработка новой экскурсионной тропы и проведение первого открытого фестиваля для экскурсоводов.