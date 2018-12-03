В Кыштыме целый вечер посвятят русской печке Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Общество 0 В пятницу, 21 декабря, в 17 часов 30 минут в усадьбе Дружинина на улице Садовой, 2 в краеведческой гостиной главной будет тема «Печь: вчера, сегодня, завтра». Её организатором стала объединённая команда бюро «Усадьба» Центра развития туризма Кыштымского городского округа и станции юных туристов «Странник». – В предновогодней уютной обстановке будут обсуждаться история и особенности печного отопления в Кыштыме, – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Анна Акимова. – Гости познакомятся с печной утварью, узнают, как отапливался Белый дом и, возможно, попробуют что-то испечь в русской печи. Каждый участник встречи может выступить в качестве лектора. Организаторы приглашают высказаться всех, кто готов рассказать что-то интересное об истории печей в Кыштыме и за его пределами. Краеведческая гостиная станет дебютным событием, проведённым бюро «Усадьба». А 13 января рядом с усадьбой Дружинина состоится рождественская ёлка «Кыштымская метелица». Всего в планах у Центра развития туризма и станции «Странник» более 15 совместных мероприятий. Бюро «Усадьба» призвано вернуть приусадебные парки рядом с Белым домом и домом Дружинина в событийную и культурную повестку Кыштыма. Проект реализуется в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл. Партнёрская сеть» фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить