В Кыштыме целый вечер посвятят русской печке

Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Общество

В пятницу, 21 декабря, в 17 часов 30 минут в усадьбе Дружинина на улице Садовой, 2 в краеведческой гостиной главной будет тема «Печь: вчера, сегодня, завтра». Её организатором стала объединённая команда бюро «Усадьба» Центра развития туризма Кыштымского городского округа и станции юных туристов «Странник».

– В предновогодней уютной обстановке будут обсуждаться история и особенности печного отопления в Кыштыме, – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Анна Акимова. – Гости познакомятся с печной утварью, узнают, как отапливался Белый дом и, возможно, попробуют что-то испечь в русской печи.

Каждый участник встречи может выступить в качестве лектора. Организаторы приглашают высказаться всех, кто готов рассказать что-то интересное об истории печей в Кыштыме и за его пределами.

Краеведческая гостиная станет дебютным событием, проведённым бюро «Усадьба». А 13 января рядом с усадьбой Дружинина состоится рождественская ёлка «Кыштымская метелица». Всего в планах у Центра развития туризма и станции «Странник» более 15 совместных мероприятий.

Бюро «Усадьба» призвано вернуть приусадебные парки рядом с Белым домом и домом Дружинина в событийную и культурную повестку Кыштыма. Проект реализуется в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл. Партнёрская сеть» фонда Елены и Геннадия Тимченко.