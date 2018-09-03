Кыштымский проект по туризму получил грант Всероссийского конкурса Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Туризм 0 Вчера стало известно, что проект «Бюро «Усадьба», разработанный Центром развития туризма Кыштымского городского округа, завоевал грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». В ближайшие два года в нашем городе будет проделана масштабная работа по сохранению достопримечательности федерального значения. – Первый этап реализации проекта пройдёт до сентября 2019 года. На это будет направлено 700 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» директор кыштымского Центра развития туризма Алина Шмарина. – Это станет новым шагом в долгосрочном развитии территории. Наш город не впервые становится обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко. В прошлом году победу одержала работа «Письма Белому дому». В эти дни она представлена в Казахстане на 15-ой международной туристической выставке «Astana Leisure-2018». Анна Акимова (третья слева) представила проект "Письма Белому дому" на выставке «Astana Leisure-2018». Специалист Центра развития туризма Анна Акимова презентовала проект в виртуальном формате. Это привлекло внимание туроператоров, потенциальных туристов и высокопоставленных гостей – послов Кореи и Египта в Казахстане. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить