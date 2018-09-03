Кыштымский проект по туризму получил грант Всероссийского конкурса

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Туризм

Вчера стало известно, что проект «Бюро «Усадьба», разработанный Центром развития туризма Кыштымского городского округа, завоевал грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

В ближайшие два года в нашем городе будет проделана масштабная работа по сохранению достопримечательности федерального значения.

– Первый этап реализации проекта пройдёт до сентября 2019 года. На это будет направлено 700 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» директор кыштымского Центра развития туризма Алина Шмарина. – Это станет новым шагом в долгосрочном развитии территории.

Наш город не впервые становится обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко. В прошлом году победу одержала работа «Письма Белому дому». В эти дни она представлена в Казахстане на 15-ой международной туристической выставке «Astana Leisure-2018».

Анна Акимова (третья слева) представила проект "Письма Белому дому"

на выставке «Astana Leisure-2018».

Специалист Центра развития туризма Анна Акимова презентовала проект в виртуальном формате. Это привлекло внимание туроператоров, потенциальных туристов и высокопоставленных гостей – послов Кореи и Египта в Казахстане.