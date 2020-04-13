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Онлайн-спектакль «Две строчки о бойце-парнишке»

Сегодня, 14:36 Категория: Культура
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Сегодня, 13 апреля, в 19:00 Челябинский театр драмы имени Наума Орлова представит постановку «Две строчки о бойце-парнишке». В основу положены как исторические факты и данные статистики, так и воспоминания свидетелей войны, стихи, отрывки из художественных произведений.

Посмотреть спектакль можно по ссылке: https://1obl.tv/live/online-teatr-/dve-strochki-o-boy..

Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

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Теги: Кыштым Кыштымский рабочий ОТВ

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