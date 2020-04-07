Жителей Кыштыма приглашают стать зрителями онлайн-спектакля по повести Николая Гоголя

Вчера, 15:59 Категория: Культура

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Сегодня, 7 апреля, в 19:00 в рамках проекта «Online-театр» начнётся трансляция спектакля «Портрет 2.0» по повести Николая Гоголя. Постановку представят актёры Челябинского театра драмы имени Наума Орлова.

Что, если вместо экскурсии по Питеру вы попадёте в десятибальную пробку? Находчивый экскурсовод сделает вашу поездку незабываемой даже в самом беспросветном заторе! За время спектакля-экскурсии вы с головой окунётесь в атмосферу северной столицы, а также узнаете историю художника, не сумевшего отстоять свой талант перед жаждой славы и денег.

Присоединяйтесь к просмотру спектакля по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/portret-2-0-postanovka-chelyabinskogo-teatra-dramy-imeni-nau/

Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/