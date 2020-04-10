«Онлайн-театр» продолжает трансляции спектаклей
Сегодня, 16:25 Категория: Культура
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Проект «Online-театр» предлагает вниманию зрителей театральную постановку с участием актёров Молодёжного театра из Челябинска.
Сегодня, 10 апреля, в 19:00 начнётся трансляция театральной постановки «Человек из Подольска».
Авторы предлагают подумать над тем, почему мы отказываемся принимать реальность. Почему, желая, чтобы мир стал лучше, не всегда живём в ладу с собой?
Спектакль можно посмотреть не выходя из дома. Переходите по ссылке: https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelovek-iz-podols..
Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр».
Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/