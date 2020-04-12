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Жителей Кыштыма приглашают на спектакли «Капитанская дочка» и «Иссумбоси»

Сегодня, 10:00 Категория: Культура
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Напоминаем, театральные постановки доступны бесплатно в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv. Трансляции смотрите по ссылке: https://1obl.tv/live/


Сегодня, 12 апреля, в 12:00 начнётся трансляция театральной постановки «Капитанская дочка» с участием актёров Молодёжного театра из Челябинска.

В 18:00 состоится спектакль «Иссумбоси». Его представят актёры Театра драмы имени Наума Орлова. В этой постановке дети вместе с родителями отправятся в сказочное путешествие в далёкую страну Японию, где живет отважный и весёлый малыш по имени Иссумбоси.

Приятного просмотра!

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Теги: Кыштым Медиахолдинг ОТВ Онлайн-театр Спектакль дома Кыштымский рабочий ОТВ

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