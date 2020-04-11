Три челябинских театра готовят онлайн-показы спектаклей
Сегодня, 10:00 Категория: Культура
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Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv. Трансляции доступны по ссылке: https://1obl.tv/live/
Сегодня, 11 апреля, в 12:00 актёры челябинского Молодёжного театра представят сказку о доброте, дружбе и любви «Давай никуда не улетим, Ёжик..»
В 15:00 Театр драмы имени Наума Орлова приглашает маленьких зрителей и их родителей в захватывающий и увлекательный мир экзотической Африки под названием «Дочь солнца и луны».
В 18:00 начнётся трансляция постановки «Однажды в …». Играют актёры театра «Манекен».