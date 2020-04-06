В Кыштыме объявлено экстренное предупреждение Сегодня, 16:55

Работающие южноуральцы старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля Сегодня, 16:55

ЕДДС Кыштыма сообщает об отключениях электроснабжения Сегодня, 16:23

Жителей Кыштыма приглашают сегодня вечером в «Онлайн-театр» Сегодня, 16:12

У жительницы Кыштыма не подтвердился тест на коронавирусную инфекцию Сегодня, 15:12

В Кыштыме ресторан доставки обеспечивает бесплатными обедами работников скорой помощи Сегодня, 14:54

Садоводам Кыштыма придётся остаться дома, пока действует режим самоизоляции Сегодня, 14:53

В Челябинской области выявлено четыре новых случая заражения COVID-19 Сегодня, 14:16

В Кыштыме клещи открыли сезон Сегодня, 13:57

Следователи МВД России отмечают профессиональный праздник Сегодня, 13:54

Южноуральцы, потерявшие работу из-за ухудшения экономической ситуации, получат региональную компенсацию Сегодня, 13:06

Воспитатель детского сада из Кыштыма стала призёром всероссийского конкурса Сегодня, 12:47