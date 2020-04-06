Жителей Кыштыма приглашают сегодня вечером в «Онлайн-театр»

Сегодня, 6 апреля, в 18:00 Театр «Манекен» города Челябинск представит спектакль «Дон Жуан». Посмотреть его могут все желающие, не выходя из дома. К тому же, бесплатно. Проходите по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/don-zhuan-postanovka-teatra-maneken-12/
В 21:00 начнётся трансляция лучших номеров ансамбля танца «Урал» https://1obl.tv/live/online-teatr-/ansambl-tantsa-ural-luchshee/
Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv
или по ссылке: https://1obl.tv/live/