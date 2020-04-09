Сегодня жителей Кыштыма приглашают на онлайн-спектакль Камерного театра

Вчера, 16:15 Категория: Культура

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Сегодня, 9 апреля, в 19:00 в рамках проекта «Online-театр» начнётся трансляция театральной постановки «Мой внук Вениамин». Играют актёры камерного театра города Челябинска.



«Мой внук Вениамин» можно посмотреть, перейдя по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/moy-vnuk-veniamin-..



Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/