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Сегодня жителей Кыштыма приглашают на онлайн-спектакль Камерного театра

Вчера, 16:15 Категория: Культура
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Сегодня, 9 апреля, в 19:00 в рамках проекта «Online-театр» начнётся трансляция театральной постановки «Мой внук Вениамин». Играют актёры камерного театра города Челябинска.


«Мой внук Вениамин» можно посмотреть, перейдя по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/moy-vnuk-veniamin-..


Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

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Теги: Кыштым Онлайн-театр Медиахолдинг ОТВ Камерный театр

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