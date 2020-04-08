Жители Кыштыма, не выходя их дома, увидят спектакли челябинского Молодёжного театра

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Сегодня, 8 апреля, в 19:00 в рамках проекта «Online-театр» начнётся трансляция спектакля «Валентинов день». Играют актёры Молодёжного театра города Челябинск.

В постановке режиссёра Тимура Насирова пьеса превратилась в особый мир, похожий на сон. Здесь есть место и юмору, и лирике, и шагаловским мотивам, и грустной клоунаде. И даже цитатам из пьесы Михаила Рощина «Валентин и Валентина», продолжением которой стал текст.

«Валентинов день» можно посмотреть, пройдя по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/valentinov-den-postanovka-molodezhnogo-teatra-16/

В 21 час начнётся трансляция спектакля «Чёрный апельсин». Её тоже представят актёры Молодёжного театра.

Пьеса «Черный апельсин» — про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность. Присоединяйтесь к просмотру спектакля по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/chyernyy-apelsin-postanovka-molodezhnogo-teatra-12/

Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/