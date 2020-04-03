Челябинские театры объединяются и дают свой ответ коронавирусу! Жителей Кыштыма приглашают на онлайн-спектакли

Сегодня, 16:15 Категория: Культура

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Культурная жизнь Челябинской области переходит в online!

С 27 марта по 19 апреля 2020 года жители Южного Урала станут зрителями спектаклей и концертов, не выходя из дома! Любой желающий абсолютно бесплатно может увидеть лучшие постановки челябинских театров. Проект «Online-театр» был предложен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и поддержан деятелями культуры и Медиахолдингом ОТВ.

Спектакли для трансляций представили:

- Академичексий театр драмы им. Наума Орлова

- Молодёжный театр

- Камерный театр

- Новый Художественный Театр

- Кукольный театр имени Вольховского

- Театр современного танца Ольги Пона

- Челябинская государственная филармония

- Театр «Омнибус» (г. Златоуст)

Каждый вечер, в 19:00 открывается трансляция нового спектакля. Посмотреть его можно в течении 24 часов с момента опубликования.

По будням, в рамках «Online-театра», реализуется ещё один совместный проект министерства культуры челябинской области и медиахолдинга ОТВ «Челябинские актеры - детям».

В студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых. Зрителей уже тронула до глубины души «Каштанка», прочитанная народной артисткой России Ольгой Теляковой, рассказ Куприна «Телеграмма» в исполнении Дениса Саратникова, сказки Андерсена, Павла Бажова и других писателей. Для тех, кто не смог посмотреть читки в online, телеканал ОТВ покажет их в утреннем эфире с 7:00 до 9:00. Однако, впереди ещё несколько «сказочных» недель.

Так, сегодня, 5 апреля, в 19:00 вы сможете посмотреть спектакль «Generation «П» Челябинского Камерного Театра, пройдя по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/generation-p-postanovka-kamernogo-teatra-16/

А в 21:00 Театр "Манекен" представит постановку "Женитьба" https://1obl.tv/live/online-teatr-/zhenitba-postanovka-teatra-maneken-16/

В афише на 6 и 7 апреля заявлены «Дикие лебеди» Х. К. Андерсена, сказки Бориса Шергина, произведения Д.Р. Мамина-Сибиряка и «Сказка о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина. Подробную афишу вы найдете на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

#ЯвДомике