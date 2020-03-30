Жители Кыштыма могут посетить челябинские театры и музеи мира в режиме онлайн

Вчера, 12:42 Категория: Культура

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Многие российские и зарубежные театры, несмотря на карантин, продолжают работать со зрителями, только теперь онлайн. Челябинские театры активно поддержали проект и также перешли в онлайн. На сайте 1obl.tv в разделе «Online-театр» можно увидеть лучшие постановки Челябинского Государственного Драматического Молодежного Театра, Театра «Манекен», Челябинского Государственного Драматического Камерного театра, Нового Художественного Театра и многих других абсолютно бесплатно. Также Медиахолдинг ОТВ, по инициативе Министерства Культуры, запустил новый онлайн проект «Челябинские актеры — детям». С 10.00 до 12.00, студия телеканала ОТВ превратится в сцену с декорациями и будет работать для маленьких зрителей. С репертуаром можно ознакомиться в расписании, пройдя по ссылке https://www.1obl.ru/news/kultura/afisha-proekta-online-teatr/

Кроме того, появилась отличная возможность посещать многие музеи мира онлайн. А ещё смотреть отменённые видеоспектакли\балеты\оперы, трансляции которых были запланированы в кинотеатрах. Всё это совершенно бесплатно! Делимся полезными ссылками в мировом масштабе:

Эрмитаж

https://bit.ly/33nCpQg

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К

https://bit.ly/39VHDoI

Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин

https://bit.ly/2TTSr1f

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина

https://bit.ly/39OINlQ

До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»

по промокоду КАРАНТИН

https://arzamas.academy/promo

Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева

https://www.bolshoi.ru/about/relays/

Проект Гугла Arts and Culture

https://artsandculture.google.com/

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:

https://bit.ly/2TRdiSQ

Третьяковская галерея

https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена

https://bit.ly/3d08Zfm

Цифровые архивы Уффици

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives

Лувр

https://bit.ly/2WciGBi

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

https://bit.ly/2IOQDjq

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов

https://www.britishmuseum.org

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале

https://www.youtube.com/user/britishmuseum

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск

https://www.museodelprado.es

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

https://www.metmuseum.org

Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ

https://www.moma.org/collection/…

Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

https://www.guggenheim.org/collection-online

Музей Сальвадора Дали

https://bit.ly/33iHVmX

Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery

Смитсоновский музей

https://www.si.edu/exhibitions/online

Национальный музей в Кракове

https://bit.ly/3d29dT0

Музей изобразительных искусств в Будапеште

https://bit.ly/3d08L80

Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников

https://34travel.me/post/nyc-museums"