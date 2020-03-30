Жители Кыштыма могут посетить челябинские театры и музеи мира в режиме онлайн
Вчера, 12:42 Категория: Культура
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Многие российские и зарубежные театры, несмотря на карантин, продолжают работать со зрителями, только теперь онлайн. Челябинские театры активно поддержали проект и также перешли в онлайн. На сайте 1obl.tv в разделе «Online-театр» можно увидеть лучшие постановки Челябинского Государственного Драматического Молодежного Театра, Театра «Манекен», Челябинского Государственного Драматического Камерного театра, Нового Художественного Театра и многих других абсолютно бесплатно. Также Медиахолдинг ОТВ, по инициативе Министерства Культуры, запустил новый онлайн проект «Челябинские актеры — детям». С 10.00 до 12.00, студия телеканала ОТВ превратится в сцену с декорациями и будет работать для маленьких зрителей. С репертуаром можно ознакомиться в расписании, пройдя по ссылке https://www.1obl.ru/news/kultura/afisha-proekta-online-teatr/
Кроме того, появилась отличная возможность посещать многие музеи мира онлайн. А ещё смотреть отменённые видеоспектакли\балеты\оперы, трансляции которых были запланированы в кинотеатрах. Всё это совершенно бесплатно! Делимся полезными ссылками в мировом масштабе:
Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg
Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К
https://bit.ly/39VHDoI
Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин
https://bit.ly/2TTSr1f
Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина
https://bit.ly/39OINlQ
До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»
по промокоду КАРАНТИН
https://arzamas.academy/promo
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
Проект Гугла Arts and Culture
https://artsandculture.google.com/
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
Цифровые архивы Уффици
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
Лувр
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов
https://www.britishmuseum.org
Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск
https://www.museodelprado.es
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://www.metmuseum.org
Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ
https://www.moma.org/collection/…
Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
https://www.guggenheim.org/collection-online
Музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX
Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
Смитсоновский музей
https://www.si.edu/exhibitions/online
Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0
Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80
Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников
https://34travel.me/post/nyc-museums"