В Кыштыме пройдёт неделя детских спектаклей

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Культура

Спектакль «Сокровища пиратов, или цирк «Бабочка».

Челябинский государственный драматический «Камерный театр».

Фото Марата Муллыева

С 24 по 30 мая наш город наряду с Верхним Уфалеем и Каслями примет XXVIII областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017». В рамках этого фестиваля будут представлены постановки для самых маленьких зрителей.

Театральной площадкой в Кыштыме станет ДК «Победа». В полдень 24 мая состоится открытие фестиваля. В первый конкурсный день на сцену дворца культуры выйдет труппа Челябинского государственного драматического «Камерного театра». Актёры покажут приключенческую сказку «Сокровища пиратов, или цирк «Бабочка».

Кроме Камерного театра в нашем городе свои постановки покажут Челябинский государственный театр кукол имени Валерия Вольховского, Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино», Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», тоже из Озёрска.

По словам начальника управления по культуре администрации Кыштымского городского округа Любови Казаковой, это большое событие в театральной жизни всей Челябинской области и настоящий подарок детям на окончание учебного года.

Впервые на фестивале наряду с взрослым будет работать и детское жюри, в состав которого войдут участники четырёх детских театральных коллективов Кыштыма. Его возглавит руководитель кыштымского образцового театра игры «Мираж» Елена Тюрякина.

По некоторым подсчётам, пять фестивальных спектаклей смогут посетить две с половиной тысячи юных кыштымцев и их родителей. Стоимость билетов для детей – до 150 рублей. Коллективные заявки принимаются по телефонам 4-00-36, 4-12-16. Билеты поступят в продажу 15 мая. Приобрести их можно будет в кассе ДК «Победа» ежедневно с 15 до 18 часов.

Афиша XXVIII областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017»

24 МАЯ /СРЕДА/

ДК «ПОБЕДА»

12.00 – ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ.

12.15 – "Сокровища пиратов, или цирк «Бабочка»". Приключение-иллюзион (6+)

Челябинский государственный драматический «Камерный театр»

26 МАЯ /ПЯТНИЦА/

ДК «ПОБЕДА»

11.00 – «Мечта маленького ослика». Спектакль для детей и их родителей (4+)

Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского

27 МАЯ /СУББОТА/

ДК «ПОБЕДА»

11.00 – "Калиф-аист", иллюзион герра Гауфа. Волшебная сказка (6+)

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»

28 МАЯ /ВОСКРЕСЕНЬЕ/ ДК «ПОБЕДА»

12.00 -"Мцыри". Романтическая трагедия. В рамках проекта "Уроки в театре" (14+)

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»

29 МАЯ /ПОНЕДЕЛЬНИК/

ДК «ПОБЕДА»

11.00 – М.Садовский «Машенькина Свирель». Сказка для детей (6+)

Театр кукол «Золотой петушок» (г. Озёрск)